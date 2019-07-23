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Курс долара знизився на міжбанку

Новини » Фінанси    23.07.2019 - 17:10
Курс долара знизився на міжбанку
Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Долар подешевшав на 3 копійки

Курс долара на міжбанку в продаж 23 липня 2019 року знизився на 3 копійки до 26,64 грн/долар, курс купівлі до 25,65 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 19 копійок до 28,61 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 25,6200 - 25,6400 грн/долар, євро 28,5970 - 28,6198 грн/євро, російський рубль 0,4054 - 0,4060 грн/рубль.

Валюта         Bid              Offer

USD/UAH     25,6200      25,6400

EUR/UAH     28,5970      28,6198

RUB/UAH     0,4054        0,4060

Курс долара знизився на міжбанку

Нагадаємо, 22 липня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 25,6500 - 25,6700 грн/долар, євро 28,7895 - 28,8073 грн/євро, російський рубль 0,4071 - 0,4077 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 24 липня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 25,63 грн/долар, що на 1 копійку нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 24 липня встановлено на такому рівні: 2563,0047 гривень за 100 доларів (-1,3065 гривень).

НБУ знизив офіційний курс долара Долар і євро знизилися на готівковому ринку
Теми: Курс долара
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