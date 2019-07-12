НБУ знизив офіційний курс долара

Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Долар подешевшав на 4 копійки

Національний банк України (НБУ) на 15 липня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 25,76 грн/долар, що на 4 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 15 липня встановлено на такому рівні: 2576,0584 гривень за 100 доларів (-4,1253 гривень).

При цьому курс долара на 12 липня становить 2580,1837 гривень за 100 доларів.

Скріншот (bank.gov.ua)

Нагадаємо, курс долара на відкритті міжбанківського валютного ринку 12 липня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 6 копійок до 25,78 гривень за долар, курс купівлі до 25,75 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 7 копійок до 29,04 гривень за євро.

У той же час курс обмінних пунктах у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 7 копійок до 26,03 гривень за долар, купівлі на 1 копійку до 25,75 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 4 копійки до 29,40 гривень за євро.