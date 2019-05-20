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Курс долара знизився на міжбанку

Новини » Фінанси    20.05.2019 - 17:15
Курс долара знизився на міжбанку
Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Долар подешевшав на 22 копійки

Курс долара на міжбанку в продаж 20 травня 2019 року знизився на 22 копійки до 26,15 грн/долар, курс купівлі до 26,12 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 27 копійок до 29,19 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 26,1200 - 26,1550 грн/долар, євро 29,1603 - 29,1968 грн/євро, російський рубль 0,4046 - 0,4053 грн/рубль.

Валюта         Bid              Offer

USD/UAH     26,1200      26,1550

EUR/UAH     29,1603      29,1968

RUB/UAH     0,4046        0,4053

Курс долара знизився на міжбанку

Нагадаємо, 17 травня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 26,3400 - 26,3700 грн/долар, євро 29,4296 - 29,4605 грн/євро, російський рубль 0,4071 - 0,4078 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 21 травня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 26,20 грн/долар, що на 16 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 21 травня встановлено на такому рівні: 2620,2895 гривень за 100 доларів (-16,5307 гривень).

НБУ знизив офіційний курс долара Долар і євро знизилися на готівковому ринку
Теми: Курс долара
Новини України Курс долараКурс євроКурс рубля
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