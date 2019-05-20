Курс долара знизився на міжбанку

Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Долар подешевшав на 22 копійки

Курс долара на міжбанку в продаж 20 травня 2019 року знизився на 22 копійки до 26,15 грн/долар, курс купівлі до 26,12 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 27 копійок до 29,19 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 26,1200 - 26,1550 грн/долар, євро 29,1603 - 29,1968 грн/євро, російський рубль 0,4046 - 0,4053 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 26,1200 26,1550

EUR/UAH 29,1603 29,1968

RUB/UAH 0,4046 0,4053

Нагадаємо, 17 травня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 26,3400 - 26,3700 грн/долар, євро 29,4296 - 29,4605 грн/євро, російський рубль 0,4071 - 0,4078 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 21 травня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 26,20 грн/долар, що на 16 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 21 травня встановлено на такому рівні: 2620,2895 гривень за 100 доларів (-16,5307 гривень).