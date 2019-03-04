Курс долара знизився на міжбанку

Фото: колаж (Pixabay)

Міжбанківський курс долара впав на 2 копійки

Курс долара на міжбанку за станом на 13:30 4 березня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 2 копійки до 26,83 грн/долар, купівлі до 26,81 грн/долар. Курс євро в продажу зріс на 17 копійок до 30,42 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару почалися в діапазоні 26,8000 - 26,8200 грн/долар, євро 30,4046 - 30,4246 грн/євро, російський рубль 0,4058 - 0,4075 грн/рубль.

За станом на 13:30 торги проходили в наступному діапазоні:

Валюта Bid Offer

USD/UAH 26,8100 26,8350

EUR/UAH 30,3971 30,4228

RUB/UAH 0,4075 0,4079

Нагадаємо, 1 березня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 26,8250 - 26,8500 грн/долар, євро 30,5724 - 30,5982 грн/євро, російський рубль 0,4077 - 0,4084 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 4 березня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 26,86 грн/долар, що на 1 копійку вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 4 березня встановлено на такому рівні: 2686,2244 гривень за 100 доларів (+0,3079 гривень).