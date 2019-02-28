Курс долара знизився на міжбанку

Фото: колаж (Pixabay)

Міжбанківський курс долара впав на 2 копійки

Курс долара на міжбанку за станом на 13:30 28 лютого 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 2 копійки до 26,88 грн/долар, купівлі до 26,85 грн/долар. Курс євро в продажу зріс на 6 копійок до 30,68 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару почалися в діапазоні 26,8200 - 26,8500 грн/долар, євро 30,5399 - 30,5714 грн/євро, російський рубль 0,4070 - 0,4079 грн/рубль.

За станом на 13:30 торги проходили в наступному діапазоні:

Валюта Bid Offer

USD/UAH 26,8500 26,8800

EUR/UAH 30,6519 30,6835

RUB/UAH 0,4084 0,4089

Нагадаємо, 27 лютого 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 26,8800 - 26,9000 грн/долар, євро 30,5894 - 30,6235 грн/євро, російський рубль 0,4075 - 0,4082 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 28 лютого 2019 року встановив офіційний курс на рівні 26,99 грн/долар, що на 1 копійку вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 28 лютого встановлено на такому рівні: 2699,2764 гривень за 100 доларів (+1,0136 гривень).