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Курс долара знизився на міжбанку

Новини » Фінанси    28.02.2019 - 13:55
Курс долара знизився на міжбанку
Фото: колаж (Pixabay)

Міжбанківський курс долара впав на 2 копійки

Курс долара на міжбанку за станом на 13:30 28 лютого 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 2 копійки до 26,88 грн/долар, купівлі до 26,85 грн/долар. Курс євро в продажу зріс на 6 копійок до 30,68 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару почалися в діапазоні 26,8200 - 26,8500 грн/долар, євро 30,5399 - 30,5714 грн/євро, російський рубль 0,4070 - 0,4079 грн/рубль.

За станом на 13:30 торги проходили в наступному діапазоні:

Валюта         Bid             Offer

USD/UAH     26,8500    26,8800

EUR/UAH     30,6519    30,6835

RUB/UAH     0,4084       0,4089

Курс долара знизився на міжбанку

Нагадаємо, 27 лютого 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 26,8800 - 26,9000 грн/долар, євро 30,5894 - 30,6235 грн/євро, російський рубль 0,4075 - 0,4082 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 28 лютого 2019 року встановив офіційний курс на рівні 26,99 грн/долар, що на 1 копійку вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 28 лютого встановлено на такому рівні: 2699,2764 гривень за 100 доларів (+1,0136 гривень).

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Теми: Курс долара
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