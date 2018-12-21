Курс долара знизився на міжбанку

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Долар на міжбанку знизився на 13 копійок

Курс долара на міжбанку в продажу 21 грудня 2018 року знизився на 13 копійок до 27,40 грн/долар, курс купівлі до 27,38 грн/долар. Курс євро знизився на 26 копійок 31,25 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в 27,3800 - 27,4000 грн/долар, євро 31,2236 - 31,2551 грн/євро, російський рубль 0,3990 - 0,3998 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 27,3800 27,4000

EUR/UAH 31,2236 31,2551

RUB/UAH 0,3990 0,3998

Нагадаємо, 20 грудня торги по долару на міжбанку торги по долару закрилися в діапазоні 27,5000 - 27,5300 грн/долар, євро 31,4820 - 31,5135 грн/євро, російський рубль 0,4053 - 0,4062 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 22 грудня 2018 року встановив офіційний курс на рівні 27,43 грн/долар, що на 14 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 22 грудня встановлено на такому рівні: 2743,3934 гривень за 100 доларів (-14,294 гривень).

Довідкове значення курсу долара на 21 грудня склало 27,43 гривень за долар. Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 27,4358 гривень за долар, що 15 копійок нижче, ніж встановлений 20 грудня (27,5880 гривень за долар).