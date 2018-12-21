НБУ знизив довідковий курс долара

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Курс долара знизився на 15 копійок

Довідкове значення курсу долара на 21 грудня склало 27,43 гривень за долар. Відповідні дані оприлюднені на сайті Національного банку України.

Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 27,4358 гривень за долар, що 15 копійок нижче, ніж встановлений 20 грудня (27,5880 гривень за долар).

Зазначимо, Національний банк публікує довідкове значення курсу гривні до долара згідно з укладеними на міжбанківському валютному ринку операціях станом на 12:00, щоб надавати суб'єктам ринку оперативний індикатор курсу.

Нагадаємо, курс на відкритті міжбанківського валютного ринку 21 грудня 2018 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 7 копійок до 27,46 грн/долар, курс купівлі до 27,43 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 2 копійки до 31,49 гривень за євро.

У той же час в обмінних пунктах курс долара на продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 11 копійок до 27,83 гривень за долар, купівлі знизився на 13 копійок до 27,47 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 1 копійку до 31,81 гривень за євро.