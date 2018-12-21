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НБУ знизив офіційний курс долара

Новини » Фінанси    21.12.2018 - 16:05
НБУ знизив офіційний курс долара
Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Курс долара знизився на 14 копійок

Національний банк України (НБУ) на 22 грудня 2018 року встановив офіційний курс на рівні 27,43 грн/долар, що на 14 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 22 грудня встановлено на такому рівні: 2743,3934 гривень за 100 доларів (-14,294 гривень).

При цьому курс долара на 21 грудня становить 2757,6874 гривень за 100 доларів.

НБУ знизив офіційний курс долара

Скріншот (bank.gov.ua)

Довідкове значення курсу долара на 21 грудня склало 27,43 гривень за долар. Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 27,4358 гривень за долар, що 15 копійок нижче, ніж встановлений 20 грудня (27,5880 гривень за долар).

Нагадаємо, курс на відкритті міжбанківського валютного ринку 21 грудня 2018 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 7 копійок до 27,46 грн/долар, курс купівлі до 27,43 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 2 копійки до 31,49 гривень за євро.

У той же час в обмінних пунктах курс долара на продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 11 копійок до 27,83 гривень за долар, купівлі знизився на 13 копійок до 27,47 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 1 копійку до 31,81 гривень за євро.

Курс долара знижується на міжбанку НБУ знизив довідковий курс долара
Теми: Курс долара
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