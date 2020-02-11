Курс долара знижується на міжбанку

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар коштує близько 24,40 гривень

Курс долара на міжбанку станом на 10:30 11 лютого 2020 року у порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 3 копійки до 24,43 гривень за долар, курс купівлі до 24,42 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 8 копійок до 26,65 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 24,4200 - 24,4300 грн/долар, євро 26,6397 - 26,6561 грн/євро, російський рубль 0,3819 - 0,3823 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 24,4200 24,4300 EUR/UAH 26,6397 26,6561 RUB/UAH 0,3819 0,3823

Нагадаємо, 7 лютого 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 24,4400 - 24,4600 грн/долар, євро 26,7080 - 26,7329 грн/євро, російський рубль 0,3808 - 0,3813 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 11 лютого 2020 року встановив офіційний курс на рівні 24,51 гривень за долар, що на 2 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 11 лютого встановлено на такому рівні: 24,5188 гривень за 1 долар (-0,0182 грн). При цьому курс долара на 10 лютого становить 24,5370 гривень за 1 долар.

За прогнозом аналітиків протягом тижня очікується зниження курсу долара до гривні. Згідно з прогнозом, долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 24,1 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 24,0/24,2 грн.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України (НБУ) протягом тижня 3-7 лютого 2020 року купив на міжбанківському валютному ринку 362,50 млн доларів і продав на 45,00 млн доларів. Центробанк знову купував валюту після тижневої перерви.