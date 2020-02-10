Курс долара знизився на міжбанку

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар подешевшав до рівня 24,45 гривень

Курс долара на міжбанку в продажу 10 лютого 2020 року знизився на 7 копійок до 24,46 гривень за долар, курс купівлі до 24,44 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 17 копійок до 26,73 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 24,4400 - 24,4600 грн/долар, євро 26,7080 - 26,7329 грн/євро, російський рубль 0,3808 - 0,3813 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 24,4400 24,4600 EUR/UAH 26,7080 26,7329 RUB/UAH 0,3808 0,3813

Нагадаємо, 7 лютого 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 24,5000 - 24,5300 грн/долар, євро 26,8789 - 26,9094 грн/євро, російський рубль 0,3817 - 0,3823 грн/рубль.

У той же час в обмінних пунктах України 10 лютого курс долара порівняно з попереднім робочим днем знизився на 2 копійки до 24,59 гривень за долар, курс євро знизився на 5 копійок до 27,00 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 24,40 (24,38 - 7 лютого), продажу - 24,59 (24,61 - 7 лютого) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 26,64 (26,63 - 7 лютого), продажу - 27,00 (27,05 - 7 лютого) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,57 (3,59 - 7 лютого), продажу 3,91 (3,91 - 7 лютого) грн за 10 рублів.

Національний банк України (НБУ) на 11 лютого 2020 року встановив офіційний курс на рівні 24,51 гривень за долар, що на 2 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 11 лютого встановлено на такому рівні: 24,5188 гривень за 1 долар (-0,0182 грн). При цьому курс долара на 10 лютого становить 24,5370 гривень за 1 долар.