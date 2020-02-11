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Курс доллара снижается на межбанке

Новости » Финансы     11.02.2020 - 11:00
Курс доллара снижается на межбанке
Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар стоит около 24,40 гривен

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 11 февраля 2020 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 3 копейки до 24,43 гривен за доллар, курс в покупке до 24,42 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 8 копеек до 26,65 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 24,4200 - 24,4300 грн/доллар, евро 26,6397 - 26,6561 грн/евро, российский рубль 0,3819 - 0,3823 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

24,4200

24,4300

EUR/UAH

26,6397

26,6561

RUB/UAH

0,3819

0,3823

Напомним, 7 февраля 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 24,4400 - 24,4600 грн/доллар, евро 26,7080 - 26,7329 грн/евро, российский рубль 0,3808 - 0,3813 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 11 февраля 2020 года установил официальный курс на уровне 24,51 гривен за доллар, что на 2 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 11 февраля установлен на таком уровне: 24,5188 гривен за 1 доллар (-0,0182 грн). При этом курс доллара на 10 февраля составляет 24,5370 гривен за 1 доллар.

По прогнозу аналитиков в течение недели ожидается снижение курса доллара к гривне. Согласно прогнозу, доллар на межбанке может торговаться через неделю около 24,1 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 24,0/24,2 грн.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели 3-7 февраля 2020 года купил на межбанковском валютном рынке 362,50 млн долларов и продал на 45,00 млн долларов. Центробанк снова покупал валюту после недельного перерыва.

НБУ на 11 февраля снизил официальный курс доллара НБУ снизил официальный курс евро
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