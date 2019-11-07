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Курс долара знижується на міжбанку

Новини » Фінанси     07.11.2019 - 10:53
Курс долара знижується на міжбанку
Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Долар подешевшав на 1 копійку

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 7 листопада 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 1 копійку до 24,59 гривень за долар, курс купівлі до 24,56 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 2 копійки до 27,23 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 24,5600 - 24,5900 грн/долар, євро 27,1977 - 27,2309 грн/євро, російський рубль 0,3851 - 0,3860 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

24,5600

24,5900

EUR/UAH

27,1977

27,2309

RUB/UAH

0,3851

0,3860

Курс долара знижується на міжбанку

Нагадаємо, 6 листопада 2019 року торги по долару на міжбанку торги по долару закрилися в діапазоні 24,5700 - 24,6000 грн/долар, євро 27,2284 - 27,2592 грн/євро, російський рубль 0,3848 - 0,3857 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 7 листопада 2019 року встановив офіційний курс на рівні 24,65 гривень за долар, що на 6 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 7 листопада встановлено на такому рівні: 2465,7612 гривень за 100 доларів (-6,1855 гривень).

Як повідомляло РБК-Україна, в проекті державного бюджету на 2020 рік розрахунки здійснено з використанням прогнозу курсу на рівні 27,5 гривень за долар на кінець року.

Нагадаємо, за даними НБУ, в жовтні 2019 року на валютному ринку України спостерігалося перевищення пропозиції валюти над попитом.

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Теми: Курс долара
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