Курс доллара снижается на межбанке

Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Доллар подешевел на 1 копейку

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 7 ноября 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 1 копейку до 24,59 гривен за доллар, курс в покупке до 24,56 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 2 копейки до 27,23 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 24,5600 - 24,5900 грн/доллар, евро 27,1977 - 27,2309 грн/евро, российский рубль 0,3851 - 0,3860 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 24,5600 24,5900 EUR/UAH 27,1977 27,2309 RUB/UAH 0,3851 0,3860

Напомним, 6 ноября 2019 года торги по доллару на межбанке торги по доллару закрылись в диапазоне 24,5700 - 24,6000 грн/доллар, евро 27,2284 - 27,2592 грн/евро, российский рубль 0,3848 - 0,3857 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 7 ноября 2019 года установил официальный курс на уровне 24,65 гривен за доллар, что на 6 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 7 ноября установлен на таком уровне: 2465,7612 гривен за 100 долларов (-6,1855 гривен).

Как сообщало РБК-Украина, в проекте государственного бюджета на 2020 год расчеты осуществлены с использованием прогноза курса на уровне 27,5 гривен за доллар на конец года.

Напомним, по данным НБУ, в октябре 2019 года на валютном рынке Украины наблюдалось превышение предложения валюты над спросом.