Курс долара знижується на міжбанку

Курс долара на міжбанку станом на 10:30 5 листопада 2019 року по порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 6 копійок до 24,75 гривень за долар, курс купівлі до 24,72 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 10 копійок до 27,56 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 24,7200 - 24,7500 грн/долар, євро 27,5306 - 27,5616 грн/євро, російський рубль 0,3910 - 0,3916 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 24,7200 24,7500 EUR/UAH 27,5306 27,5616 RUB/UAH 0,3910 0,3916

Нагадаємо, 4 листопада 2019 року торги по долару на міжбанку торги по долару закрилися в діапазоні 24,7800 - 24,8100 грн/долар, євро 27,6297 - 27,6606 грн/євро, російський рубль 0,3915 - 0,3924 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 5 листопада 2019 року встановив офіційний курс на рівні 24,73 гривень за долар, що на 8 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 5 листопада встановлено на такому рівні: 2473,8144 гривень за 100 доларів (-8,0945 гривень).

Нагадаємо, за даними НБУ, ситуація на валютному ринку України у жовтні 2019 року була сприятливою, що дозволило НБУ і надалі купувати іноземну валюту для поповнення міжнародних резервів.

Зазначимо, Національний банк України (НБУ) з 5 листопада 2019 року скасував обмеження на купівлю іноземної валюти і банківських металів фізичними особами в еквіваленті 150 тис. грн на день через касу банку, фінансової установи або в системах онлайн-банкінгу.