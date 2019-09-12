Курс долара знижується на міжбанку

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 12 вересня 2019 року по порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 5 копійок - 24,89 гривень за долар, курс купівлі - 24,86 гривень за долар. Курс євро у продажу залишився на рівні 27,41 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 24,8600 - 24,8900 грн/долар, євро 27,3857 - 27,4163 грн/євро, російський рубль 0,3809 - 0,3815 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 24,8600 24,8900 EUR/UAH 27,3857 27,4163 RUB/UAH 0,3809 0,3815

Нагадаємо, 11 вересня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 24,9150 - 24,9400 грн/долар, євро 27,3940 - 27,4190 грн/євро, російський рубль 0,3809 - 0,3815 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 12 вересня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 24,88 гривень за долар, що на 14 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 12 вересня встановлено на такому рівні: 2488,2279 гривень за 100 доларів (-14,4288 гривень). Таким чином, офіційний курс долара впав нижче рівня 25 грн/долар вперше з серпня 2016 року. В останній раз курс був нижче тільки 14 серпня 2016 року - 2485,041 грн за 100 доларів.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Олексій Гончарук 11 вересня заявив, що Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) прибула в Україну. За його словами, переговори з представниками МВФ вже почалися.

Як зазначає агентство Fitch Ratings, нова угода України з Міжнародним валютним фондом, ймовірно, буде включати контрольні структурні "маяки". Серед зобов'язань України можуть бути нове законодавство, що посилює нагляд за фінансовим сектором (закон про "спліті"), розвиток ринку сільськогосподарських земель, стійкий прогрес і відчутні результати в боротьбі з корупцією, прогрес у приватизації та створення ринкового механізму для внутрішніх цін на газ.