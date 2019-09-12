НБУ на 12 вересня підвищив офіційний курс долара

Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Долар подорожчав на 8 копійок

Національний банк України (НБУ) на 12 вересня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 24,96 гривень за долар, що на 8 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 12 вересня встановлений на такому рівні 2496,8816 гривень за 100 доларів (+8,6537 гривень).

При цьому курс долара на 11 вересня становить 2488,2279 гривень за 100 доларів.

Скріншот (bank.gov.ua)

Нагадаємо, 11 вересня міжбанківський валютний ринок відкрився зниженням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 8 копійок - 24,95 гривень за долар, курс купівлі - 24,92 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 9 копійок до 27,53 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив довідковий курс на рівні 24,97 гривень за долар, підвищив його у порівнянні з 10 вересня (24,85).

На міжбанку торги по долару закрилися в діапазоні 24,9150 - 24,9400 грн/долар, євро 27,3940 - 27,4190 грн/євро, російський рубль 0,3809 - 0,3815 грн/рубль.

У той же час в обмінних пунктах України 11 вересня курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 5 копійок до 25,10 гривень за долар, курс євро виріс на 4 копійки до 27,76 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс купівлі долара становить 24,84 (24,80 - 10 вересня), продажу - 25,10 (25,05 - 10 вересня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 27,29 (27,26 - 10 вересня), продажу - 27,76 (27,72 - 10 вересня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,47 (3,47 - 10 вересня), продажу 3,85 (3,84 - 10 вересня) грн за 10 рублів.