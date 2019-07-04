Долар на міжбанку закріпився нижче психологічної позначки

Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Долар коштує менше 26 грн

Курс долара на міжбанку в продажу 4 липня 2019 року знизився на 13 копійок до 25,82 грн/долар, курс купівлі до 25,79 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився 19 копійок до 29,11 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 25,7900 - 25,8200 грн/долар, євро 29,0911 - 29,1146 грн/євро, російський рубль 0,4061 - 0,4067 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 25,7900 25,8200

EUR/UAH 29,0911 29,1146

RUB/UAH 0,4061 0,4067

Нагадаємо, 4 липня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 25,9200 - 25,9500 грн/долар, євро 29,2714 - 29,3027 грн/євро, російський рубль 0,4075 - 0,4081 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 5 липня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 25,87 грн/долар, що на 17 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 5 липня, встановлений на такому рівні: 2587,0835 гривень за 100 доларів (-17,4006 гривень).