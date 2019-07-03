Курс долара знижується на міжбанку

Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Долар подешевшав на 7 копійок

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 3 липня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 7 копійок до 26,11 гривень за долар, курс купівлі до 26,09 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 15 копійок до 29,42 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 26,0900 - 26,1100 грн/долар, євро 29,4112 - 29,4259 грн/євро, російський рубль 0,4111 - 0,4109 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 26,0900 26,1100

EUR/UAH 29,4112 29,4259

RUB/UAH 0,4111 0,4109

Нагадаємо, 2 липня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 26,1700 - 26,1850 грн/долар, євро 29,5694 - 29,5785 грн/євро, російський рубль 0,4130 - 0,4136 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 3 липня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 26,17 грн/долар, що на 3 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 3 липня встановлено на такому рівні: 2617,9033 гривень за 100 доларів (-2,746 гривень).