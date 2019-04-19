Курс долара знижується на міжбанку

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 19 квітня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу виріс на 7 копійок до 26,93 грн/долар, курс купівлі до 26,89 гривень за долар. Курс євро в продажу зріс на 6 копійок до 30,26 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару почалися в діапазоні 26,8900 - 26,9300 грн/долар, євро 30,2324 - 30,2666 грн/євро, російський рубль 0,4205 - 0,4216 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 26,8900 26,9300

EUR/UAH 30,2324 30,2666

RUB/UAH 0,4205 0,4216

Нагадаємо, 18 квітня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 26,8350 - 26,8600 грн/долар, євро 30,1840 - 30,2094 грн/євро, російський рубль 0,4194 - 0,4203 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 19 квітня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 26,83 грн/долар, що на 15 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 19 квітня встановлено на такому рівні: 2683,7655 гривень за 100 доларів (+15,008 гривень).