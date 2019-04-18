НБУ підвищив офіційний курс долара

Фото: колаж (Pіxabay)

Курс долара виріс на 15 копійок

Національний банк України (НБУ) на 19 квітня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 26,83 грн/долар, що на 15 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 19 квітня встановлено на такому рівні: 2683,7655 гривень за 100 доларів (+15,008 гривень).

При цьому курс долара на 18 квітня становить 2668,7575 гривень за 100 доларів.

Скріншот (bank.gov.ua)

Нагадаємо, курс долара на відкритті міжбанківського валютного ринку 18 квітня 2019 року по порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу виріс на 11 копійок до 26,85 грн/долар, курс купівлі до 26,80 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 5 копійок до 30,27 гривень за євро.

У той же час курс обмінних пунктах у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 8 копійок до 26,97 гривень за долар, купівлі на 7 копійок до 26,74 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 5 копійок до 30,51 гривень за євро.