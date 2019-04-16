НБУ знизив офіційний курс долара

Фото: колаж (прес-служба НБУ)

Курс долара впав на 9 копійок

Національний банк України (НБУ) на 17 квітня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 26,72 грн/долар, що на 9 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 17 квітня встановлено на такому рівні: 2672,2277 гривень за 100 доларів (-8,7927 гривень).

При цьому курс долара на 16 квітня становить 2681,0204 гривень за 100 доларів.

Скріншот (bank.gov.ua)

Нагадаємо, курс долара на відкритті міжбанківського валютного ринку 16 квітня 2019 року по порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 1 копійку до 26,73 грн/долар, курс купівлі до 26,69 гривень за долар. Курс євро в продажу не змінився - 30,22 гривень за євро.

У той же час курс обмінних пунктах у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 4 копійки до 26,91 гривень за долар, купівлі на 2 копійки до 26,68 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 5 копійок до 30,47 гривень за євро.