Курс долара знижується на міжбанку

Міжбанківський курс долара прискорив падіння

Курс доллара на межбанке в продаже по состоянию на 13:30 1 февраля 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 11 копеек до 27,54 грн/доллар, в покупке 27,51 грн/доллар. Курс евро в продаже снизился на 15 копеек до 31,58 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару начались в диапазоне 27,5600 - 27,5950 грн/доллар, евро 31,5506 - 31,5907 грн/евро, российский рубль 0,4194 - 0,4202 грн/рубль.

По состоянию на 13:30 торги проходили в следующем диапазоне:

Валюта Bid Offer

USD/UAH 27,5100 27,5400

EUR/UAH 31,5622 31,5856

RUB/UAH 0,4204 0,4211

Напомним, 31 января 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 27,6000 - 27,6500 грн/доллар, евро 31,6820 - 31,7366 грн/евро, российский рубль 0,4218 - 0,4228 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 1 февраля 2019 года установил официальный курс на уровне 27,74 грн/доллар, что на 2 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 1 февраля установлен на таком уровне: 2774,0960 гривен за 100 долларов (-1,4565 гривен).