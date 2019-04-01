Курс долара різко знизився на міжбанку після першого туру виборів

Курс долара на міжбанку в продаж 1 квітня 2019 року знизився на 30 копійок до 27,03 грн/долар, курс купівлі до 26,98 грн/долар. Курс євро на продажу знизився на 30 копійок до 30,37 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 26,9800 - 27,0300 грн/долар, євро 30,3174 - 30,3709 грн/євро, російський рубль 0,4114 - 0,4124 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 26,9800 27,0300

EUR/UAH 30,3174 30,3709

RUB/UAH 0,4114 0,4124

Нагадаємо, 29 березня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 27,2800 - 27,3300 грн/долар, євро 30,6245 - 30,6779 грн/євро, російський рубль 0,4162 - 0,4174 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 2 квітня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 27,19 грн/долар, що на 1 копійку нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 2 квітня встановлено на такому рівні: 2719,0867 гривень за 100 доларів (-1,8236 гривень).

Як повідомляло РБК-Україна, валютний ринок не чекав від першого туру президентських виборів чогось надзвичайного.