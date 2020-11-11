Міжбанк відкрився невеликим зростанням курсу долара

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар торгується вище рівня 28,15 гривень

Курс долара на міжбанку за станом на 10:00 11 листопада 2020 року в продажу в порівнянні з закриттям попередньої сесії зріс на 0,5 копійок до 28,18 гривень за долар, курс купівлі до 28,16 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 1 копійку до 33,27 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 28,1600 - 28,1800 грн/долар, євро 33,2485 - 33,2721 грн/євро, російський рубль 0,3691 - 0,3695 грн/рубль.

Зазначимо, 10 листопада торги по долару закрилися в діапазоні 28,1500 - 28,1750 грн/долар, євро 33,2535 - 33,2831 грн/євро, російський рубль 0,3673 - 0,3678 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 11 листопада 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,12 гривень за долар. Курс на 1 копійку вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 11 листопада встановлено на такому рівні: 28,1206 гривень за 1 долар (+0,009 грн). При цьому курс долара на 10 листопада становить 28,1116 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс зріс після того, як він знижувався протягом чотирьох днів поспіль.

Прогноз

За прогнозом аналітиків Альпарі, на поточному тижні очікується подальше зниження курсу долара до гривні. На міжбанку долар може опуститися до рівня 27,9 гривень.