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НБУ підвищив офіційний курс долара після зниження протягом тижня

Київ, Середа 11 листопада 2020 07:45
НБУ підвищив офіційний курс долара після зниження протягом тижня
Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Долар подорожчав на 1 копійку

Національний банк України (НБУ) на 11 листопада 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,12 гривень за долар. Курс на 1 копійку вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 11 листопада встановлено на такому рівні: 28,1206 гривень за 1 долар (+0,009 грн). При цьому курс долара на 10 листопада становить 28,1116 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс зріс після того, як він знижувався протягом чотирьох днів поспіль.

НБУ підвищив офіційний курс долара після зниження протягом тижня

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 10 листопада 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 2 копійки до 28,14 гривень за долар, курс купівлі до 28,14 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 2 копійки до 33,36 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 10 листопада довідковий курс на рівні 28,11 грн/долар, знизивши його порівняно з 9 листопада (28,12 грн/долар).

Прогноз

За прогнозом аналітиків Альпарі, на поточному тижні очікується подальше зниження курсу долара до гривні. На міжбанку долар може опуститися до рівня 27,9 гривень.

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