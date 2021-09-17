ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Міжбанк відкрився зниженням курсу долара

Новость на русском →
Україна, П'ятниця 17 вересня 2021 10:18
Міжбанк відкрився зниженням курсу долара Фото: курс долара знизився на 1 копійку (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 17 вересня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 1 копійку до 26,69 гривень за долар, курс в покупці до 26,67 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 5 копійок до 31,43 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні: долар 26,6750 - 26,6950 грн/долар, євро 31,4124 - 31,4360 грн/євро, російський рубль 0,3678 - 0,3682 грн/рубль.

Міжбанк відкрився зниженням курсу долара

Нагадаємо, торги по долару 16 вересня закрилися в діапазоні: 26,6800 - 26,7000 грн/долар, євро 31,3623 - 31,3858 грн/євро, російський рубль 0,3677-0,3684 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 17 вересня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 26,66 гривень за долар. Курс виріс на 2 копійки в порівнянні з попереднім банківським днем.

Прогноз

Протягом найближчого тижня очікується зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 26,6 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 26,4/26,6 грн.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс долара Курс євро Курс рубля
NEWS
Генсек ООН про зміни клімату: ми знищуємо те, від чого залежні на Землі
Генсек ООН про зміни клімату: ми знищуємо те, від чого залежні на Землі
DAILY
Черга за чіпами. Як дефіцит мікросхем в Азії та США змінив ринки авто та електроніки
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Черга за чіпами. Як дефіцит мікросхем в Азії та США змінив ринки авто та електроніки