Курс долара росте на міжбанку

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 5 вересня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу виріс на 6 копійок до 25,34 гривень за долар, курс купівлі до 25,32 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 12 копійок до 27,96 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 25,3200 - 25,3400 грн/долар, євро 7,9431 - 27,9626 грн/євро, російський рубль 0,3830 - 0,3834 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 25,3200 25,3400 EUR/UAH 27,9431 27,9626 RUB/UAH 0,3830 0,3834

Нагадаємо, 4 вересня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 25,2700 - 25,2850 грн/долар, євро 27,8273 - 27,8413 грн/євро, російський рубль 0,3814 - 0,3818 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 5 вересня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 25,26 гривень за долар, що на 3 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 5 вересня встановлено на такому рівні: 2526,3457 гривень за 100 доларів (-3,3408 гривень).

Як повідомляло РБК-Україна, в серпні українці збільшили купівлю валюти на готівковому ринку. У серпні чиста купівля валюти населенням становила 96,9 млн доларів, у той час як липні вона була на рівні 93,6 млн доларів, а в червні і травні спостерігалася чистий продаж (на 176 млн доларів і 24,6 млн доларів відповідно).

За даними НБУ, валютний ринок залишається досить вразливим до шоків як внутрішнім, так і зовнішнім. Зокрема, залишаються суттєвими внутрішні політичні і геополітичні ризики, пов'язані зокрема з триваючим військовим конфліктом на Сході України.