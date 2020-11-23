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Курс долара росте четвертий день поспіль

Автор: Олександр Білоус

Долар подорожчав на 1 копійку

Національний банк України (НБУ) на 24 листопада 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,36 гривень за долар. Курс на 1 копійку вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 24 листопада встановлено на такому рівні: 28,3694 гривень за 1 долар (+0,0141 грн). При цьому курс долара на 23 листопада становить 28,3553 гривень за 1 долар.

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Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс зростає четвертий день поспіль після трьох днів зниження.

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку за станом на 10:00 23 листопада 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 2 копійки до 28,34 гривень за долар, курс купівлі до 28,32 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 3 копійки до 33,66 гривень за євро.

Прогноз

протягом наступного тижня курс очікується помірний ріст курсу долара до гривні. Згідно з прогнозом аналітиків, долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 28,5 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 28,4/28,6 грн.

Прогноз погоди
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