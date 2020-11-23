Курс долара на міжбанку росте на початку тижня

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар піднявся до рівня 28,35 гривень

Курс долара на міжбанку за станом на 10:00 23 листопада 2020 року в продажу в порівнянні з закриттям попередньої сесії зріс на 2 копійки до 28,34 гривень за долар, курс купівлі до 28,32 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 3 копійки до 33,66 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 28,3200 - 28,3400 грн/долар, євро 33,6455 - 33,6633 грн/євро, російський рубль 0,3723 - 0,3726 грн/рубль.

Відзначимо, 20 листопада торги по долару закрилися в діапазоні 28,3100 - 28,32500 грн/долар, євро 33,6130 - 33,6339 грн/євро, російський рубль 0,3744 - 0,3748 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 23 листопада 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,35 гривень за долар. Курс на 10 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 23 листопада встановлено на такому рівні: 28,3553 гривень за 1 долар (+0,0981 грн). При цьому курс долара на 20 листопада становить 28,2572 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс зростає третій день поспіль після трьох днів зниження.

Прогноз

протягом наступного тижня курс очікується помірний ріст курсу долара до гривні. Згідно з прогнозом аналітиків, долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 28,5 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 28,4/28,6 грн.