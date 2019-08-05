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Курс долара продовжив стрімке зростання

Новини » Фінанси    05.08.2019 - 16:07
Курс долара продовжив стрімке зростання
Фото: курс долара на 6 серпня знову зріс (прес-служба НБУ)

Курс долара піднявся до 25,73 гривень

Національний банк України (НБУ) на 6 серпня 2019 року встановив офіційний курс долара на позначці 25,73 гривень за долар, що ще на 20 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 6 серпня встановлено на такому рівні - 2573,5045 гривень за 100 доларів (-19,7334 гривень). При цьому курс долара на 5 серпня становив 2553,7711 гривень за 100 доларів.

Курс долара продовжив стрімке зростання

 

Нагадаємо, сьогодні вранці курс долара різко виріс на відкритті міжбанку. Зокрема, за даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 25,6900 - 25,7400 грн/долар, євро 28,5801 - 28,6331 грн/євро, російський рубль 0,3953 - 0,3963 грн/рубль.

Зміцнення американської валюти відбилося і на готівковому ринку. В українських обмінних пунктах 5 серпня курс долара у продажу в порівнянні з попереднім банківським днем виріс до 25,85 гривень за долар, курс євро у продажу досяг 28,83 гривень.

У той же час аналітики вважають, що на цьому тижні долар до гривні істотно не зміниться. Долар на міжбанку може торгуватися в районі 25,7 гривень, а готівковий долар у банках - близько 25,3/25,7 гривень.

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