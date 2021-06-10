Курс долара продовжив зниження на міжбанку

Курс долара на міжбанку станом на 10: 00 10 червня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 1 копійку до 27,09 гривень за долар, курс в покупці до 27,07 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 13 копійок до 32,96 гривень за євро.

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні: 27,0750 - 27,0950 грн/долар, євро 32,9394 - 32,9610 грн/євро, російський рубль 0,3748-0,3754 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 10 червня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,09 гривень за долар. Курс впав на 8 копійок порівняно з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 10 червня встановлено на такому рівні: 27,0906 гривень за 1 долар (-0,0858 грн). При цьому курс долара на 9 червня становить: 27,1764 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара впав до мінімуму за 11 місяців. Нижче курс був тільки 14 липня 2020 року - 27,0883 гривень за 1 долар.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня очікується зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,0 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 26,9/27,1 грн.