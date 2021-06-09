Курс долара впав до мінімуму з липня 2020 року

Національний банк України (НБУ) на 10 червня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,09 гривень за долар. Курс впав на 8 копійок у порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора .

Офіційний курс гривні до долара на 10 червня встановлено на такому рівні: 27,0906 гривень за 1 долар (-0,0858 грн). При цьому курс долара на 9 червня становить: 27,1764 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс долара впав до мінімуму за 11 місяців. Нижче курс був тільки 14 липня 2020 року - 27,0883 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)