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Міжбанк закрився зниженням курсу долара

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Україна, Середа 09 червня 2021 17:09
Міжбанк закрився зниженням курсу долара Фото: курс долара на міжбанку впав на 2 копійки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара на міжбанку в продажу 9 червня 2021 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії впав на 2 копійки до 27,10 гривень за долар, курс в покупці до 27,08 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 5 копійок до 33,09 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг"

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: 27,0800 - 27,1000 грн/долар, євро 33,0728 - 33,0972 грн/євро, російський рубль 0,3755-0,3759 грн/рубль.

Міжбанк закрився зниженням курсу долара

Нагадаємо, 8 червня торги по долару закрилися в діапазоні: 27,1000 - 27,1200 грн/долар, євро 33,0159 - 33,0402 грн/євро, російський рубль 0,3737-0,3741 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 10 червня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,09 гривень за долар. Курс впав на 8 копійок порівняно з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 10 червня встановлено на такому рівні: 27,0906 гривень за 1 долар (-0,0858 грн). При цьому курс долара на 9 червня становить: 27,1764 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара впав до мінімуму за 11 місяців. Нижче курс був тільки 14 липня 2020 року - 27,0883 гривень за 1 долар.

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