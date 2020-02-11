Курс долара продовжив зниження

В обмінних пунктах України сьогодні, 11 лютого 2020 року, в 12:00 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 11 копійок до 24,48 гривень за долар, курс євро знизився на 20 копійок до 26,80 гривень за євро. Про це свідчать дані моніторингу РБК-Україна.

Готівковий ринок

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 24,28 (24,40 - 10 лютого), продажу - 24,48 (24,59 - 10 лютого) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 26,41 (26,64 - 10 лютого), продажу - 26,80 (27,00 - 10 лютого) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,53 (3,57 - 10 лютого), продажу 3,87 (3,91 - 10 лютого) грн за 10 рублів.

Курси в банках

Найбільші банки встановили курс долара в межах 24,35-24,50 грн/долар, знизивши його у порівнянні з попереднім днем.

Міжбанк

Нагадаємо, 11 лютого міжбанківський валютний ринок відкрився зниженням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої курс продажу знизився на 3 копійки до 24,43 гривень за долар, курс купівлі до 24,42 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 8 копійок до 26,65 гривень за євро.

Курс НБУ

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 11 лютого довідковий курс на рівні 24,41 грн/долар, знизивши його у порівнянні з 10 лютого (24,52 грн). Таким чином, офіційний курс НБУ на наступний день буде встановлено приблизно на цьому рівні.

За прогнозом аналітиків протягом тижня очікується зниження курсу долара до гривні. Згідно з прогнозом, долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 24,1 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 24,0/24,2 грн.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України (НБУ) протягом тижня 3-10 лютого 2020 року купив на міжбанківському валютному ринку 362,50 млн доларів і продав на 45,00 млн доларів. Центробанк знову купував валюту після тижневої перерви.