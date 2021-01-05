Курс долара продовжив зростання на міжбанку

Курс долара на міжбанку за станом на 10:00 5 січня 2021 року в продажу в порівнянні з закриттям попередньої сесії зріс на 2 копійки до 28,47 гривень за долар, курс купівлі до 28,45 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 6 копійок до 34,90 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 28,4500 - 28,4750 грн/долар, євро 34,8768 - 34,9075 грн/євро, російський рубль 0,3794 - 0,3799 грн/рубль.

Відзначимо, 4 січня торги по долару закрилися в діапазоні 28,4350 - 28,4550 грн/долар, євро 34,9437 - 34,9655 грн/євро, російський рубль 0,3864 - 0,3868 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 5 січня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 28,43 гривень за долар. Курс на 16 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 5 січня встановлено на такому рівні: 28,431 гривень за 1 долар (+0,1564 грн). При цьому курс долара на 4 січня становить: 28,2746 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара почав 2021 рік зростанням після зниження в кінці минулого року.

Прогноз

Нагадаємо, в законі про державний бюджет України на 2021 рік закладено середньорічне обмінний курс на рівні 29,1 гривень за долар. Прогнозний курс на кінець 2021 року становить 28,8 гривень за долар.