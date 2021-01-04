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Долар почав 2021 рік різким зростанням: НБУ встановив курс на 5 січня

Київ, Понеділок 04 січня 2021 16:27
Долар почав 2021 рік різким зростанням: НБУ встановив курс на 5 січня
Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Долар подорожчав на 16 копійок

Національний банк України (НБУ) на 5 січня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 28,43 гривень за долар. Курс на 16 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 5 січня встановлено на такому рівні: 28,431 гривень за 1 долар (+0,1564 грн). При цьому курс долара на 4 січня становить: 28,2746 гривень за 1 долар.

Долар почав 2021 рік різким зростанням: НБУ встановив курс на 5 січня

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс долара почав 2021 рік зростанням після зниження в кінці минулого року.

Долар почав 2021 рік різким зростанням: НБУ встановив курс на 5 січня

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку за станом на 10:00 4 січня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 2 копійки до 28,35 гривень за долар, курс купівлі до 28,30 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 4 копійки до 34,81 гривень за євро.

Прогноз

Нагадаємо, в законі про державний бюджет України на 2021 рік закладено середньорічне обмінний курс на рівні 29,1 гривень за долар. Прогнозний курс на кінець 2021 року становить 28,8 гривень за долар.

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