Курс долара виріс на міжбанку в перший торговий день 2021 року

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар піднявся до рівня 28,45 гривень

Курс долара на міжбанку у продаж 4 січня 2021 року порівняно із закриттям попередньої сесії виріс на 12 копійок до 28,45 гривень за долар, курс купівлі до 28,43 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 15 копійок до 34,96 грн за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 28,4350 - 28,4550 грн/долар, євро 34,9437 - 34,9655 грн/євро, російський рубль 0,3864 - 0,3868 грн/рубль.

Відзначимо, 30 грудня торги по долару закрилися в діапазоні 28,3000 - 28,3300 грн/долар, євро 34,7807 - 34,8147 грн/євро, російський рубль 0,3778 - 0,3884 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 5 січня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 28,43 гривень за долар. Курс на 16 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 5 січня встановлено на такому рівні: 28,431 гривень за 1 долар (+0,1564 грн). При цьому курс долара на 4 січня становить: 28,2746 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара почав 2021 рік зростанням після зниження в кінці минулого року.