Курс долара відновив зростання на міжбанку

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар піднявся до рівня 28,15 гривень

Курс долара на міжбанку у продажу 17 вересня 2020 року порівняно з закриттям попередній сесії зріс на 9 копійок до 28,15 гривень за долар, курс купівлі до 28,13 гривень за долар. Курс євро в продажу не змінився - 33,23 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: 28,1300 - 28,1500 грн/долар, євро 33,2159 - 33,2395 грн/євро, російський рубль 0,3735 - 0,3739 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 28,1300 28,1500 EUR/UAH 33,2159 33,2395 RUB/UAH 0,3735 0,3739

Зазначимо, торги по долару на міжбанку 16 вересня 2020 року закрилися в діапазоні: 28,0400 - 28,0600 грн/долар, євро 33,2161 - 33,2398 грн/євро, російський рубль 0,3740 - 0,3744 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 18 вересня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,11 гривень за долар. Курс менш ніж на 1 копійку нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 18 вересня встановлено на такому рівні: 28,1127 гривень за 1 долар (-0,0068 грн). При цьому курс долара на 16 вересня становить 28,1195 гривень за 1 долар.