ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Курс долара продовжив зростання на міжбанку

Автор: Олександр Білоус

Долар подорожчав до рівня 27,57 гривень

Курс долара на міжбанку у продажу 31 серпня 2020 року порівняно з закриттям попередньої сесії виріс на 7 копійок до 27,57 гривень за долар, курс купівлі до 27,54 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 20 копійок до 32,87 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: 27,5400 - 27,5700 грн/долар, євро 32,8414 - 32,8772 грн/євро, російський рубль 0,3709 - 00,3715 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

27,5400

27,5700

EUR/UAH

32,8414

32,8772

RUB/UAH

0,3709

0,3715

Популярні новини

Зазначимо, торги по долару на міжбанку 28 серпня 2020 року закрилися в діапазоні 27,4750 - 27,5000 грн/долар, євро 2,6512 - 32,6782 грн/євро, російський рубль 0,3693 - 0,3698 грн/рубль.

Готівковий ринок

обмінних пунктах України 31 серпня 2020 року о 12:00 курс долара на продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 3 копійки до 27,64 гривень за долар. Курс євро виріс на 13 копійок до 32,81 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 27,39 (27,38 - 28 серпня), продажу - 27,64 (27,61 - 28 серпня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 32,27 (32,17 - 28 серпня), продажу - 32,81 (32,68 - 28 серпня) грн за євро. Середній курс купівлі російського рубля становить 3,43 (3,42 - 28 серпня), продажу 3,78 (3,77 - 28 серпня) грн за 10 рублів.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 1 вересня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,56 гривень за долар. Курс на 8 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 1 вересня встановлено на такому рівні: 27,5618 гривень за 1 долар (+0,0859 грн). При цьому курс долара на 31 серпня становить 27,4759 гривень за 1 долар.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Курс долараКурс євро