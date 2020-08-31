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Курс доллара продолжил рост на межбанке

Автор: Александр Белоус

Доллар подорожал до уровня 27,57 гривен

Курс доллара на межбанке в продаже 31 августа 2020 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 7 копеек до 27,57 гривен за доллар, курс в покупке до 27,54 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 20 копеек до 32,87 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: 27,5400 - 27,5700 грн/доллар, евро 32,8414 - 32,8772 грн/евро, российский рубль 0,3709 - 00,3715 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

27,5400

27,5700

EUR/UAH

32,8414

32,8772

RUB/UAH

0,3709

0,3715

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Отметим, торги по доллару на межбанке 28 августа 2020 года закрылись в диапазоне 27,4750 - 27,5000 грн/доллар, евро 2,6512 - 32,6782 грн/евро, российский рубль 0,3693 - 0,3698 грн/рубль.

Наличный рынок

В обменных пунктах Украины 31 августа 2020 года в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 3 копейки до 27,64 гривен за доллар. Курс евро вырос на 13 копеек до 32,81 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 27,39 (27,38 - 28 августа), продажи - 27,64 (27,61 - 28 августа) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 32,27 (32,17 - 28 августа), продажи - 32,81 (32,68 - 28 августа) грн за евро. Средний курс покупки российского рубля составляет 3,43 (3,42 - 28 августа), продажи 3,78 (3,77 - 28 августа) грн за 10 рублей.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 1 сентября 2020 года установил официальный курс на уровне 27,56 гривен за доллар. Курс на 8 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 1 сентября установлен на таком уровне: 27,5618 гривен за 1 доллар (+0,0859 грн). При этом курс доллара на 31 августа составляет 27,4759 гривен за 1 доллар.

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