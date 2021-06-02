Курс долара продовжив падіння на міжбанку

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 2 червня 2021 року у продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 3 копійки до 27,41 гривень за долар, курс в покупці до 27,39 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 13 копійок до 33,45 гривень за євро.

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні: 27,3950 - 27,4150 грн/долар, євро 33,4383 - 33,4572 грн/євро, російський рубль 0,3720-0,3724 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 2 червня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,43 гривень за долар. Курс на 3 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 2 червня встановлено на такому рівні: 27,4381 гривень за 1 долар (-0,0293 грн). При цьому курс долара на 1 червня становить 27,4674 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара падає протягом чотирьох днів поспіль.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня значної зміни курсу долара до гривні не очікується. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,5 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 27,4/27,6 грн.