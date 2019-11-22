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НБУ знизив офіційний курс долара

Новини » Економіка     22.11.2019 - 16:00
НБУ знизив офіційний курс долара
Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Долара подешевшав на 3 копійки

Національний банк України (НБУ) на 25 листопада 2019 року встановив офіційний курс на рівні 24,16 грн/долар, що на 3 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 25 листопада встановлено на такому рівні: 2416,4262 гривень за 100 доларів (-2,9427 гривень).

При цьому курс долара на 22 листопада становить 2419,3689 гривень за 100 доларів.

НБУ знизив офіційний курс долара

Скріншот (bank.gov.ua)

Нагадаємо, 22 листопада міжбанківський валютний ринок відкрився зростанням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу виріс на 4 копійки до 24,21 грн/долар, курс купівлі-до 24,19 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 5 копійок до 26,83 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 22 листопада довідковий курс

У той же час в обмінних пунктах України 22 листопада курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 2 копійки до 24,27 гривень за долар, курс євро знизився на 4 копійки до 26,88 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 24,07 (24,10 - 21 листопада), продажу - 24,27 (24,29 - 21 листопада) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 26,50 (26,55 - 21 листопада), продажу - 26,88 (26,92 - 21 листопада) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,47 (3,48 - 21 листопада), продажу 3,83 (3,83 - 21 листопада) грн за 10 рублів.

Курс долара продовжує знижуватися Курс долара на відкритті міжбанку росте
Теми: Курс долара
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