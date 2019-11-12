Курс долара знижується на міжбанку

Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Долар подешевшав на 1 копійку

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 12 листопада 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 1 копійку до 24,50 гривень за долар, курс купівлі до 24,49 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 4 копійки до 27,00 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 24,4700 - 24,5000 грн/долар, євро 26,9812 - 27,0063 грн/євро, російський рубль 0,3827 - 0,3835 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 24,4700 24,5000 EUR/UAH 26,9812 27,0063 RUB/UAH 0,3827 0,3835

Нагадаємо, 11 листопада 2019 року торги по долару на міжбанку торги по долару закрилися в діапазоні 24,4900 - 24,5100 грн/долар, євро 27,0247 - 27,0467 грн/євро, російський рубль 0,3834 - 0,3842 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 12 листопада 2019 року встановив офіційний курс на рівні 24,51 гривень за долар, що на 1 копійку вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 12 листопада встановлено на такому рівні: 2451,1018 гривень за 100 доларів (+0,9131 гривень).

Зазначимо, аналітики прогнозую протягом цього тижня зростання курсу долара до гривні. Як сказав у коментарі РБК-Україна Максим Пархоменко, аналітик Альпарі, на аукціоні з продажу ОВДП будуть розміщуватися доларові папери, у зв'язку з цим попит на гривню буде більш низьким.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) протягом тижня 4-11 листопада купив на міжбанківському валютному ринку валюти на 372,00 млн доларів, що на 215,10 млн доларів більше, ніж тижнем раніше (156,90 млн доларів).