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Курс долара знижується на міжбанку

Новини » Фінанси     12.11.2019 - 10:40
Курс долара знижується на міжбанку
Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Долар подешевшав на 1 копійку

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 12 листопада 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 1 копійку до 24,50 гривень за долар, курс купівлі до 24,49 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 4 копійки до 27,00 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 24,4700 - 24,5000 грн/долар, євро 26,9812 - 27,0063 грн/євро, російський рубль 0,3827 - 0,3835 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

24,4700

24,5000

EUR/UAH

26,9812

27,0063

RUB/UAH

0,3827

0,3835

Курс долара знижується на міжбанку

Нагадаємо, 11 листопада 2019 року торги по долару на міжбанку торги по долару закрилися в діапазоні 24,4900 - 24,5100 грн/долар, євро 27,0247 - 27,0467 грн/євро, російський рубль 0,3834 - 0,3842 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 12 листопада 2019 року встановив офіційний курс на рівні 24,51 гривень за долар, що на 1 копійку вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 12 листопада встановлено на такому рівні: 2451,1018 гривень за 100 доларів (+0,9131 гривень).

Зазначимо, аналітики прогнозую протягом цього тижня зростання курсу долара до гривні. Як сказав у коментарі РБК-Україна Максим Пархоменко, аналітик Альпарі, на аукціоні з продажу ОВДП будуть розміщуватися доларові папери, у зв'язку з цим попит на гривню буде більш низьким.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) протягом тижня 4-11 листопада купив на міжбанківському валютному ринку валюти на 372,00 млн доларів, що на 215,10 млн доларів більше, ніж тижнем раніше (156,90 млн доларів).

НБУ на 12 листопада підвищив офіційний курс долара Курс долара стабілізувався на міжбанку
Теми: Курс долара
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