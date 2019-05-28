Курс долара виріс на міжбанку

Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Долар знову подорожчав до 26,50 грн

Курс долара на міжбанку в продажу 28 травня 2019 року виріс на 16 копійок до 26,52 грн/долар, курс купівлі до 26,49 гривень за долар. Курс євро в продажу зріс на 18 копійок до 29,68 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 26,49-26,52 грн/долар, євро 29,6529-29,6814 грн/євро, російський рубль 0,4097-0,4104 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 26,4900 26,5250

EUR/UAH 29,6529 29,6814

RUB/UAH 0,4097 0,4104

Нагадаємо, 27 травня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 26,3300 - 26,3600 грн/долар, євро 29,4790 - 29,5047 грн/євро, російський рубль 0,4082 - 0,4091 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 29 травня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 26,40 грн/долар, що на 8 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 29 травня встановлено на такому рівні: 2640,6167 гривень за 100 доларів (+8,0485 гривень).