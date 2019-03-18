Курс долара продовжує рости на міжбанку

Фото: колаж (Pixabay)

Долар підріс ще на 9 копійок

Курс долара на міжбанку за станом на 13:30 18 березня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу виріс на 9 копійок до 27,15 грн/долар, купівлі до 27,11 грн/долар. Курс євро в продажу зріс на 15 копійок до 30,82 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару почалися в діапазоні 27,0700 - 27,1200 грн/долар, євро 30,7082 - 30,7649 грн/євро, російський рубль 0,4187 - 0,4196 грн/рубль.

Станом на 13:30 торги проходили в наступному діапазоні:

Валюта Bid Offer

USD/UAH 27,1100 27,1500

EUR/UAH 30,7861 30,8288

RUB/UAH 0,4209 0,4119

Нагадаємо, 15 березня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 27,0200 - 27,0600 грн/долар, євро 30,6325 - 30,6779 грн/євро, російський рубль 0,4145 - 0,4153 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 18 березня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 27,01 грн/долар, що на 30 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 18 березня встановлено на такому рівні: 2701,4849 гривень за 100 доларів (+29,8361 гривень).