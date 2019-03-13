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Курс долара продовжує рости на міжбанку

Новини » Фінанси    13.03.2019 - 13:36
Курс долара продовжує рости на міжбанку
Фото: колаж (Pixabay)

За два дні курс виріс майже на 50 копійок

Курс долара на міжбанку за станом на 13:30 13 березня 2019 року по порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу виріс на 20 копійок до 26,76 грн/долар, купівлі до 26,73 грн/долар. Курс євро на продажу зріс на 28 копійок до 30,21 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару почалися в 26,3200 - 26,3450 грн/долар, євро 29,6626 - 29,6881 грн/євро, російський рубль 0,4000 - 0,4006 грн/рубль.

За станом на 13:30 торги проходили в наступному діапазоні:

Валюта         Bid             Offer

USD/UAH     26,7300    26,760

EUR/UAH     30,1835    30,2147

RUB/UAH     0,4079       0,4085

Курс долара продовжує рости на міжбанку

Нагадаємо, 12 березня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 26,5300 - 26,5600 грн/долар, євро 29,9046 - 29,9357 грн/євро, російський рубль 0,4036 - 0,4042 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 13 березня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 26,35 грн/долар, що на 4 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 13 березня встановлено на такому рівні: 2635,9553 гривень за 100 доларів (+4,7598 гривень).

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Теми: Курс долара
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