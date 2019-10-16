Курс долара продовжує рости

В обмінних пунктах України сьогодні, 16 жовтня 2019 року, в 12:00 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 5 копійок до 24,99 гривень за долар, курс євро виріс на 4 копійки до 27,57 гривень за євро. Про це свідчать дані моніторингу РБК-Україна.

Готівковий ринок

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 24,70 (24,62 - 15 жовтня), продажу - 24,99 (24,94 - 15 жовтня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 27,09 (27,02 - 15 жовтня), продажу - 27,57 (27,53 - 15 жовтня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,50 (3,50 - 15 жовтня), продажу 3,88 (3,88 - 15 жовтня) грн за 10 рублів.

Курси в банках

Найбільші банки встановили курс долара в межах 24,75-25,10 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з попереднім днем.

Міжбанк

Нагадаємо, сьогодні міжбанківський валютний ринок відкрився зростанням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу виріс на 3 копійки до 24,83 гривень за долар, курс купівлі до 24,79 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 14 копійок до 27,40 гривень за євро.

Курс НБУ

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив довідковий курс на рівні 24,84 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з 15 жовтня (24,77), а. Таким чином, офіційний курс на 17 жовтня буде встановлено приблизно на цьому ж рівні.

Міжнародний валютний фонд поновив прогноз курсу гривні до долара на період до 2024 року, поліпшивши його порівняно з липневим прогнозом. Згідно з розрахунками МВФ, курс гривні до долара складе в 2019 році 26,75 грн/долар (попередній прогноз - 28,68 грн/долар).

Аналітики вважають, що загальний тренд зміцнення гривні до долара у цьому році завершено, і відмітку в 24 грн за долар національна валюта пройти не зможе.