Курс долара продовжує падати на міжбанку

Курс долара на міжбанку перебуває біля рівня 26,80 грн/долар

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 4 марта 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 3 копейки до 26,82 грн/доллар, курс в покупке до 26,80 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 17 копеек до 30,42 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару начались в диапазоне 26,8000 - 26,8200 грн/доллар, евро 30,4046 - 30,4246 грн/евро, российский рубль 0,4058 - 0,4075 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 26,8000 26,8200

EUR/UAH 30,4046 30,4246

RUB/UAH 0,4058 0,4075

Напомним, 1 марта 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 26,8250 - 26,8500 грн/доллар, евро 30,5724 - 30,5982 грн/евро, российский рубль 0,4077 - 0,4084 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 4 марта 2019 года установил официальный курс на уровне 26,86 грн/доллар, что на 1 копейку выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 4 марта установлен на таком уровне: 2686,2244 гривен за 100 долларов (+0,3079 гривен).