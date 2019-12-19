Курс долара продовжує падати

В обмінних пунктах України сьогодні, 19 грудня 2019 року, в 12:00 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 5 копійок до 23,40 гривень за долар, курс євро знизився на 7 копійок до 26,07 гривень за євро. Про це свідчать дані моніторингу РБК-Україна.

Готівковий ринок

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 23,22 (23,25 - 18 грудня), продажу - 23,40 (23,45 - 18 грудня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 25,73 (25,79 - 18 грудня), продажу - 26,07 (26,14 - 18 грудня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,46 (3,46 - 18 грудня), продажу 3,78 (3,78 - 18 грудня) грн за 10 рублів.

Курси в банках

Найбільші банки встановили курс долара в межах 23,20-23,45 грн/долар, знизивши його у порівнянні з попереднім днем.

Міжбанк

Нагадаємо, 19 грудня міжбанківський валютний ринок відкрився зниженням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 2 копійки до 23,38 гривень за долар, курс купівлі до 23,46 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 3 копійки до 26,03 гривень за євро.

Курс НБУ

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 19 грудня довідковий курс на рівні 23,38 грн/долар, знизивши його порівняно з 18 грудня (23,41). Довідковий курс впав до нового мінімуму з початку 2019 року. Таким чином, офіційний курс НБУ на наступний день буде встановлено приблизно на цьому рівні.

Зазначимо, за даними НБУ, зміцнення курсу гривні до долара, яке спостерігається в 2019 році, - відображення стану платіжного балансу України.

Нагадаємо, Міністерство фінансів України за результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 18 грудня 2019 року залучило до державного бюджету 11,411 млрд грн, в той час як на попередньому аукціоні 10 грудня обсяг був 4,384 млрд грн. Приплив коштів нерезидентів в ОВДП є одним з головних джерел надходження валюти в 2019 році.