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Курс долара призупинив зростання на міжбанку

Новини » Фінанси   

Безготівковий долар коштує трохи дорожче 27 гривень

Курс долара на міжбанку станом на 10:30 18 березня 2020 року у порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 2 копійки до 27,13 гривень за долар, курс купівлі 27,09 гривень за долар. Курс євро в продажу виріс на 1 копійку до 29,79 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 27,0900 - 27,1300 грн/долар, євро 29,7502 - 29,7941 грн/євро, російський рубль 0,3490 - 0,3497 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

27,0900

27,1300

EUR/UAH

29,7502

29,7941

RUB/UAH

0,3490

0,3497

Нагадаємо, 17 березня 2020 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 27,0100 - 27,1500 грн/долар, євро 29,6353 - 29,7835 грн/євро, російський рубль 0,3596 - 0,3616 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 18 березня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,05 гривень за долар, що на 53 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 18 березня встановлено на такому рівні: 27,0566 гривень за 1 долар (+0,5317 грн). При цьому курс долара на 17 березня становить 26,5249 гривень за 1 долар.

Нагадаємо, заступник глави НБУ Олег Чурій заявив, що Національний банк України продовжить продавати валюту банкам, повністю задовольняючи попит. При цьому тільки за вівторок, 17 березня, НБУ продав 300 млн доларів.

Згідно з прогнозом аналітиків Альпарі, курс долара до гривні може зрости до 30 гривень, якщо ситуація на світових фінансових ринках буде погіршуватися через пандемії коронавірусу.

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