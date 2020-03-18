Курс долара призупинив зростання на міжбанку

Безготівковий долар коштує трохи дорожче 27 гривень
Курс долара на міжбанку станом на 10:30 18 березня 2020 року у порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 2 копійки до 27,13 гривень за долар, курс купівлі 27,09 гривень за долар. Курс євро в продажу виріс на 1 копійку до 29,79 гривень за євро.
За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 27,0900 - 27,1300 грн/долар, євро 29,7502 - 29,7941 грн/євро, російський рубль 0,3490 - 0,3497 грн/рубль.
|
Валюта
|
Bid
|
Offer
|
USD/UAH
|
27,0900
|
27,1300
|
EUR/UAH
|
29,7502
|
29,7941
|
RUB/UAH
|
0,3490
|
0,3497
Нагадаємо, 17 березня 2020 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 27,0100 - 27,1500 грн/долар, євро 29,6353 - 29,7835 грн/євро, російський рубль 0,3596 - 0,3616 грн/рубль.
Національний банк України (НБУ) на 18 березня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,05 гривень за долар, що на 53 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 18 березня встановлено на такому рівні: 27,0566 гривень за 1 долар (+0,5317 грн). При цьому курс долара на 17 березня становить 26,5249 гривень за 1 долар.
Нагадаємо, заступник глави НБУ Олег Чурій заявив, що Національний банк України продовжить продавати валюту банкам, повністю задовольняючи попит. При цьому тільки за вівторок, 17 березня, НБУ продав 300 млн доларів.
Згідно з прогнозом аналітиків Альпарі, курс долара до гривні може зрости до 30 гривень, якщо ситуація на світових фінансових ринках буде погіршуватися через пандемії коронавірусу.